Adversaire du Sénégal vendredi en 8eme de finale de la Can, l’Ouganda ne s’est pas entraînée mardi matin, d’après nos confrères du journal Stades.

Alors qu’ils étaient attendus sur le terrain d’entraînement de l’Arab Contractors , les cranes ne sont pas présentés. Renseignement pris : Les joueurs de Sébastien Desabre réclamaient le paiement de leurs primes de qualification au 2e tour.

Une prime qui s’élève à 3 millions pour chaque joueur (2 millions pour le succès contre la RDC et 1 pour le nul face au Zimbabwe).

Apres avoir séché la séance du matin , Denis Onyango et ses partenaires ont toutefois effectué celle du soir. Le gardien et capitaine des Cranes, touché et absent lors de la défaite contre l’Égypte (2-0), a dailleurs pris part à toute la séance. Il devrait donc tenir sa place face au Sénégal. Le milieu de terrain Khalid Aucho est lui aussi apte à disputer le match face aux lions.

