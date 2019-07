Le portier des lions U20 a rejoint son nouveau club, le stade de Reims. Dialy Kobaly Ndiaye s’est engagé avec le club français lors de ce mercato d’été.

Son arrivée est annoncée par le site officiel du club. Dialy Kobaly Ndiaye qui était à l’essai avec le Stade Reims pendant 3 semaines avant de disputer la coupe du monde U20 est désormais lié au rouge et blanc. Deuxième recrue de la saison du groupe pro 2, il a signé un contrat de 5 ans.

Le Stade de Reims le décrit comme un gardien de caractère, agile et doté d’une grande détente. Notre source qui ajoute qu’il dispose de qualités essentielles au poste. Rappelons que l’ancien pensionnaire de Cayor Foot est le gardien titulaire de la sélection des moins de 20 ans, finaliste de la coupe d’Afrique des nations 2019 et quart de finaliste de la coupe du monde, la même année. Il a aussi été convoqué par Aliou Cissé lors du dernier match des éliminatoires contre le Madagascar et le match amical contre le Mali. Il était le seul joueur local sur la liste du sélectionneur de l’équipe nationale A.

Impeccable sur ses cages, Dialy sait rassurer sa défense : « C’est vrai que j’ai une grande envergure et je pense être capable de bons réflexes. » rapporte notre source.

Toutefois le jeune gardien qui va souffler ses 20 ans le 4 juillet prochain estime qu’il y’a des choses à améliorer dans son travail : « Je dois continuer à progresser de manière générale et surtout sur mon jeu au pied. Ici, à Reims, tout est mis en place pour qu’on y parvienne, que ce soit au niveau des infrastructures ou du suivi. Et je n’arrive pas totalement dans l’inconnu, l’essai m’a permis de me familiariser avec les lieux et les personnes et je retrouve Moustapha, mon meilleur ami ». Moustapha Mbow avec qui il a partagé aussi la sélection U20.

wiwsport.com