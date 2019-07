Le consultant de Canal+ avait annoncé son souhait de devenir entraîneur. Habib Beye est entrain de réaliser son vœu en suivant une formation.

Pour son cursus d’entraîneur, Habib Beye a partagé son premier diplôme. En effet, il a obtenu le brevet d’entraîneur de football qui est l’équivalent de l’UEFA A. Ce brevet permet d’entraîner des clubs de niveau CFA en France. Le consultant a expliqué qu’il lui reste deux autres diplômes à obtenir.

S’il poursuit sa formation comme il l’a annoncé, l’Institut régional de Formation du football va lui délivrer le Diplôme d’Etat supérieur (DES) pour entraîner les clubs en National et centre de formation des clubs qui est la seconde étape de la formation. Et enfin Brevet d’entraîneur professionnel de football BEPF pour les clubs de première et deuxième division.

Rappelons qu’il a récemment été approché par le président du Marseille pour diriger la catégorie U19. Toutefois, la casquette de consultant de Beye ne pourrait s’accoupler avec celle d’entraîneur selon Jacques-Henri Eyraud. Le consultant de 41 ans ne tardera pas à faire son choix. Consultant le plus aimé par les joueurs de la ligue 1, Beye a une préférence pour Marseille qu’il souhaite tenir les rênes un jour!

