On connaît déjà la moitié des qualifiés pour les huitièmes de finale de la CAN 2019. Lundi, la Côte d’Ivoire, le Maroc, l’Algérie, le Sénégal, et la RDC ont rejoint l’Ouganda, Madagascar, le Nigeria, l’Égypte et la Guinée, qualifiés dimanche au terme de leur troisième et dernier match de groupes.

Pour le moment, les seules équipes qui sont sûres de leur adversaire sont l’Ouganda et le Sénégal, respectivement deuxièmes des groupes A et C, qui s’affronteront le 05 juillet lors du premier jour des huitièmes de finale de cette CAN.

Pour les autres, il faudra attendre mardi et les rencontres des groupes E et F, qui donneront les derniers qualifiés et le classement final des meilleurs troisièmes.

Les huitièmes de finale de la CAN 2019

Ouganda – Sénégal

Maroc – 3e groupe B, E ou F

Madagascar – 3e groupe A ou D

1er groupe F – 2e groupe E

1er groupe E – Côte d’Ivoire

Algérie – 3e groupe A ou B

Nigeria – 2e groupe F

Egypte – 3e groupe C, D ou E

wiwsport.com