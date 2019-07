Le Sénégal a dominé le Kenya ce lundi lors de la troisième journée de la poule C. Les lions ont assuré la qualification en 8e de finale.

Le Sénégal a surpris l’équipe du Kenya. C’est ce qu’explique leur capitaine après la rencontre au micro de wiwsport.com. Victor Wanyama avoue que le Sénégal a été difficile à jouer et que le Sénégal détient une très bonne équipe.

« C’était dur. On savait que ça n’allait pas être difficile. Le Sénégal est une grande équipe. On est déçu car on a fait des erreurs individuelles qui ont valu ces buts. On ne s’attendait pas à ça et dans le haut niveau ces erreurs se payent cash.

Le Sénégal a montré que c’est une bonne équipe avec de bons joueurs. Je pense que le Sénégal était plus fort, même si on a fait des erreurs », regrette le capitaine du Kenya.

(Mohamed El Amine Diop, envoyé spécial au Caire)