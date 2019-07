Titulaire ce soir face au Kenya, Gana Gueye a enregistré une belle prestation ce soir lors de la qualification du Sénégal pour les 8es de finale de la coupe d’Afrique des Nations.

Le milieu de terrain sénégalais a assuré son retour dans l’entre jeu sénégalais. Absent face à l’Algérie à cause d’une blessure, il est revenu en force ce soir face au Kenya. Gana explique après le match au micro de wiwsport.com que cette victoire reste décisive pour le groupe.

« C’est une victoire importante pour nous. On savait que le Kenya allait tout faire pour nous mettre en difficulté, rester en bloc et essayer de jouer en contre. On ne leur a pas donné d’opportunités. On a gagné (3-0) et on est content.

L’objectif est le même c’est-à-dire aller jusqu’au bout. Malgré la défaite contre l’Algérie, on est resté serein. On va prendre match après match. On va jouer l’Ouganda et on est prêt pour ce genre de compétition. Le bilan est plutôt satisfaisant. Le plus important c’était la gagne et on l’a fait », annonce Gana Gueye.

(Mohamed El Amine Diop, envoyé spécial au Caire)