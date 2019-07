Jeune Afrique a mené l’enquête. Et selon nos confrères, Javier Aguirre, le sélectionneur de l’équipe nationale d’Egypte, est le sélectionneur le mieux payé du continent. Avec un salaire de 108 000 euros (70 843 000 francs CFA), il devance Clarence Seedorf-Patrick Kluivert du Cameroun qui touchent, eux, 96 000 euros.

On peut être le sélectionneur d’une des 24 équipes qualifiée pour la phase finale Coupe d’Afrique des nations (CAN) et être le moins bien payé du continent. Le Burundais Olivier Niyungeko, avec ses 450 euros mensuels (295 200 francs CFA), illustre ce paradoxe. Cela représente environ quinze fois le salaire moyen du Burundi, mais cela en dit long sur les différences qui existent entre les différents pays. Ainsi, le Burundais gagne 240 fois moins que le Mexicain Aguirre en Égypte.

Les chiffres que Jeune Afrique a pu se procurer montrent également que tous les étrangers ne touchent pas des salaires princiers. La plupart d’entre eux bénéficient malgré tout de rémunérations confortables, mais c’est également le cas de plusieurs sélectionneurs africains. Les salaires que nous divulguons ici nous ont, dans certains cas, été communiqués par les sélectionneurs eux-mêmes. Il faut ajouter à ces rémunérations les différentes primes et avantages en nature négociées par les intéressés : logement, voiture, téléphone, billets d’avion…

Javier Aguirre, le mieux payé

Avec un salaire mensuel de 108 000 euros (70 843 000 francs CFA), le Mexicain Javier Aguirre (Égypte) est le coach le mieux rémunéré en Afrique. Son prédécesseur, l’Argentin Hector Cuper, était encore mieux payé : 125 000 euros par mois.

Si l’on s’en tient aux seuls finalistes de la CAN égyptienne, Javier Aguirre devance le duo néerlandais Clarence Seedorf-Patrick Kluivert(Cameroun), rémunéré à hauteur de 96 000 euros par mois, suivi par le Français Hervé Renard (Maroc), qui touche mensuellement quelque 80 000 euros. C’est un autre étranger, l’Écossais Stuart Baxter, qui occupe la 3e marche du podium, avec des émoluments estimés à 62 300 euros.

Premier Africain de la liste : Belmadi

Le premier africain à apparaître sur cette liste est l’Algérien Djamel Belmadi qui, grâce à ce seul poste, voit son compte en banque s’épaissir tous les mois d’environ 55 000 euros.

Derrière ce top 5, l’Allemand Gernot Rohr (Nigeria) se situe dans la fourchette haute, avec 49 700 euros par mois. Derrière, le Belge Paul Put, finaliste de la CAN 2013 avec le Burkina Faso, a signé un contrat avec la Guinée lui assurant un salaire mensuel de 30 000 euros. Le Congolais Florent Ibenge, sélectionneur des Léopards, le Français Alain Giresse en Tunisie et le Ghanéen James Kwesi Appiah émargent quant à eux à 25 000 euros, juste devant le Français Michel Dussuyer, dont le salaire a été revalorisé après la qualification du Bénin, et qui perçoit désormais 24 000 euros chaque mois.

Enfin le technicien sénégalais, Aliou Cissé, qui était il y a un an le coach le moins bien payé de ceux participant à la Coupe du monde en Russie, a vu son revenu mensuel passer de 16 600 euros à 23 000 euros, soit autant que Corentin Martins en Mauritanie.

Niyungeko, 450 euros par mois au Burundi

Sous la barre des 20 000 euros mensuels apparaissent les Français, Sébastien Migné (Kenya) et Sébastien Desabre (Ouganda), avec environ 18 000 euros chacun par mois, comme l’Ivoirien Ibrahim Kamara.

Le Serbe Srdjan Vasiljevic, à la tête des Palancas Negras de l’Angola, perçoit quant à lui 15 000 euros par mois. Le Nigérian Emmanuel Amunike, sélectionneur de la Tanzanie, touche 9 000 euros par mois, autant que Baciro Candé (Guinée-Bissau) et Sunday Chidzambwa(Zimbabwe) – soit un peu plus que le Français Nicolas Dupuis à Madagascar (7 000 euros).

En queue de classement, on retrouve les techniciens à la tête de petites fédérations sans gros moyens. C’est le cas de Ricardo Manetti en Namibie, qui culmine à environ 5 000 euros par mois. Quant au Burundais Olivier Niyungeko, son salaire mensuel est de 450 euros, qu’il peut améliorer grâce aux primes de match. Le coach des Hirondelles a fait une proposition pour que ses émoluments soient revus à la hausse : 5 000 euros pour lui, et 3 000 euros pour ses deux adjoints. Soit, au total, ce que percevait son prédécesseur, l’Algérien Ahcène Aït-Abdelmalek.

Quant au Malien Mohamed Magassouba, sa situation est particulière. Il bénéficie de son salaire de Directeur technique national (DTN), estimé à environ 1 500 euros par mois, amélioré par les primes de match et de qualification. Mais il doit signer très prochainement un contrat de sélectionneur, qui comprendrait un salaire revu à la hausse.

Sélectionneur Pays Salaire mensuel en euros 1 Javier Aguirre Égypte 108 000 2 Clarence Seedorf et Patrick Kluivert Cameroun 96 000 3 Hervé Renard Maroc 80 000 4 Stuart Baxter Afrique du Sud 62 300 5 Djamel Belmadi Algérie 55 000 6 Gernot Rohr Nigeria 49 700 7 Claude Le Roy Togo 38 000 8 Patrice Neveu Gabon 30 000 9 Paul Put Guinée 30 000 10 Florent Ibenge RDC 25 000 11 Paulo Duarte Burkina Faso 25 000 12 Valdo Filho Congo 25 000 13 Alain Giresse Tunisie 25 000 14 James Kwesi Appiah Ghana 25 000 15 Michel Dussuyer Bénin 24 000 16 Aliou Cissé Sénégal 23 000 17 Corentin Martins Mauritanie 23 000 18 Angel Lopez Ruano Guinée équatoriale 20 000 19 Sébastien Migné Kenya 18 000 20 Sébastien Desabre Ouganda 18 000 21 Ibrahim Kamara Côte d’Ivoire 18 000 22 Srdjan Vasiljevic Angola 15 000 23 Abel Xavier Mozambique 13 500 24 Raoul Savoy Centrafrique 10 000 25 Vincent Mashami Rwanda 10 000 26 Rui Aguas Cap-Vert 10 000 27 Tom Saintfiet Gambie 10 000 28 Fawzi Al-Issawi Libye 10 000 29 Emmanuel Amunike Tanzanie 9 000 30 Baciro Candé Guinée-Bissau 8 000 31 Sunday Chidzambwa Zimbabwe 8 000 32 Nicolas Dupuis Madagascar 7 000 33 Zdravko Logarusic Soudan 6 300 34 Fillemon Kanalelo Namibie 5 000 35 Kosta Papic eSwatini 4 500 36 Abraham Mebratu Éthiopie 4 000 37 Amir Abdou Comores 4 000 38 John Keister Sierra Leone 4 000 39 Julien Mette Djibouti 3 500 40 Bashir Hayford Somalie 3 500 41 Mogomotsi Mpote Botswana 3 500 42 Adam Siddorn Lesotho 2 500 43 Make Mwase Malawi 2 500 44 Thoma Kojo Liberia 2 500 45 Gustave Clément Nyoumba São Tomé-et-Príncipe 2 500 46 Gavin Jeanne Seychelles 2 000 47 Akbar Patel Maurice 2 000 48 Mohamed Magassouba Mali 1 500 49 Ramsey Sebit Soudan du Sud 1 000 50 Alemseged Efrem Érythrée 1 000

51 Olivier Niyungeko Burundi 450

JeuneAfrique