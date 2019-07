View this post on Instagram

Bonsoir à tous, Comme vous le savez je n’ai pas pu tenir ma place dans les buts contre le Kenya à cause d’une petite blessure survenue à l’échauffement, malheureusement ma première compétition internationale doit s’arrêter ici.. mais elle continue pour nos Lions !! continuez à les soutenir et à leur donner de la force 💪🏾 ils en auront besoin.. dès vendredi À bientôt et merci à tous pour vos message 🙏🏾🇸🇳 Un peuple, un but, une foi #M16 #afcon2019