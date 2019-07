Le comité d’organisation va trouver ‘’la meilleure solution’’ pour qu’il y ait davantage d’affluence lors des matchs de la CAN 2019, où la plupart des rencontres sonnent creux à l’exception de celles du pays hôte, a assuré mardi son président, Hani Abu Rida.

« On va travailler avec tous les départements, comme celui de la jeunesse, pour amener du monde », a-t-il dit aux journalistes lors d’une conférence de presse. « Il est clair qu’il y a une volonté de faire de cette CAN une fête », a souligné le président du comité d’organisation de la CAN 2019, rappelant que l’organisation de la compétition obéit à des « impératifs d’ordre sécuritaire ».

A l’exception de celles du Maghreb (Algérie, Maroc et Tunisie) et du pays hôte, l’Égypte, dont les matchs refusent du monde, les sélections participant à la CAN sont supportées par un public maigrichon. Les équipes doivent jouer souvent devant des gradins clairsemés.

« Des solutions seront trouvées parce que l’Égypte veut que cette Coupe d’Afrique des nations soit un succès. Elle veut montrer les capacités de l’Afrique à abriter ce genre d’événement », a assuré Hani Abu Rida.

APS