La Mauritanie (1 point) fera face à l’équipe de la Tunisie pour le compte de la dernière journée du premier tour de la Coupe d’Afrique des Nations 2019. Dans l’optique d’assurer leur qualification pour les huitièmes de finale, les Mourabitounes sont condamné à réaliser, ce soir, une victoire devant les Aigles de Carthage.

La Mauritanie, lanterne rouge du groupe, n’a glané qu’1 point contre l’Angola (0-0) après avoir été battu par le Mali (1-4) lors de la première journée de cette CAN. Elle a marqué son premier point historique de cette 32e édition de la Can face à l’Angola (1-1). Pour sa première participation en phase finale de la Can, les Mourabitounes vont essayer de tenir tête les aigles de Carthage, ce soir, lors de la deuxième et troisième journée de la poule. En cas de victoire, les coéquipiers de Bakary Ndiaye finiront au pire des cas meilleur troisième avec 4 pts, synonyme de qualification historique en huitième de finale.

Quant à la Tunisie (2pts), elle devrait s’imposer, afin de valider officiellement le ticket de la qualification au prochain tour. Même si un résultat nul est suffisant pour passer en huitièmes de finale tant que c’est le meilleur des troisièmes, les hommes d’Alain Giresse sont appelés à réagir après deux grandes déceptions face au Mali et à l’Angola.

