Il vient d’enregistrer sa première titularisation dans cette coupe d’Afrique des Nations. Henri Saivet a participé à la victoire des Lions face au Kenya.

Le milieu de terrains sénégalais a joué un rôle important dans l’entre jeu de cette équipe sénégalaise. Henri Saivet a assuré une belle prestation ce soir face au Kenya. Le sélectionneur Aliou Cissé a apporté du sang neuf en mettant le trident PAN, Gana, Saivet.

Ce qui a réussi car le Sénégal a su dominer la rencontre surtout au niveau du milieu de terrain. Henri est revenu au micro de wiwsport.com sur cette rencontre décisive entre ces deux pays qui jouaient la qualification en 8e de finale.

« On est content de ce résultat et on va se préparer pour le prochain match. Il faut se tenir parce que ça va être compliqué et on le sait déjà. Il faut travailler pour le prochain match. Contre l’Ouganda ce sera un match compliqué. On les a déjà joués en poule une fois. On sait que cette rencontre ne sera pas un match facile parce que ce sera un match à élimination directe. Il faut bien se reposer et bien se préparer en espérant récupérer tous les joueurs blessés. Cela va être un beau match. C’est à nous de nous préparer de la meilleure des façons. », explique Henri Saivet.

Sur son statut au sein de l’équipe nationale, le milieu de terrain sénégalais assure qu’il se tient toujours prêt : » Je n’ai jamais perdu mon niveau. Je n’avais pas l’occasion de le montrer. Tout le monde se tient prêt et on sait qu’on aura besoin de tout le monde. Chaque joueur qui doit rentrer devra donner le meilleur de lui-même. Aujourd’hui, cela a été moi et j’espère que lors du prochain match ce sera quelqu’un d’autre ».

(Mohamed El Amine Diop, envoyé spécial au Caire)