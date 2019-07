La Tunisie, qui a obtenu ce mardi le match nul face à la Mauritanie (0-0), s’est qualifiée pour les huitièmes de finale de la CAN. Le Mali a conforté sa première place du groupe E en dominant l’Angola (1-0).

Il fallait une victoire à la Tunisie d’Alain Giresse pour s’assurer une place en huitièmes de finale et elle n’a pas fait mieux qu’un match nul, ce mardi, face à de surprenants Mauritaniens (0-0). Cela lui a suffi à se qualifier, parce que l’Angola a perdu contre le Mali (0-1), déjà qualifié avant cette troisième journée. Les Maliens ont conforté leur première place dans ce groupe E et affronteront la Côte d’Ivoire au tour suivant. La Tunisie, elle, se frottera au Ghana, et elle devra hisser son niveau de jeu pour espérer durer encore dans la compétition.

Face à une Mauritanie qui a fait beaucoup mieux que résister, les Tunisiens n’ont pas impressionné et signent leur troisième match nul en trois matches. C’est un peu à cause de leur manque de créativité offensive, et beaucoup à cause de la Mauritanie, toujours en mouvement, intelligente tactiquement et régulièrement dangereuse, aussi, même si sa maladresse l’a plombée dans les derniers mètres.

Sans trembler, le Mali a donc conforté sa première place du groupe E en battant l’Angola (1-0), ce mardi. Les Aigles se sont imposés sur un but d’Amadou Haidara, auteur d’une frappe puissante du gauche en fin de première mi-temps (37e). Le milieu de terrain malien, que les Marseillais connaissent bien pour l’avoir affronté avec le RB Salzbourg en demi-finales de la Ligue Europa en avril 2018, a été l’un des meilleurs joueurs d’un match rythmé, où les tirs ont été nombreux mais ont souvent manqué la cible. Entré en cours de jeu (81e), l’attaquant du FC Porto, Moussa Marega, a d’ailleurs manqué la balle de break en toute fin de match (89e). C’est la première fois depuis 2013 que le Mali sort des poules.

