Les Black Stars du Ghana ont été pris de court par la blessure de Christian Atsu lors de la confrontation inédite avec le Cameroun (0-0). Coup de massue, l’ailier ghanéen ne pourra plus disputer le troisième match des Black Stars face à la Guinée Bissau cet après-midi.

Le Ghana a des ambitions claires à cette Coupe d’Afrique des Nations à 24, celles d’aller en finale le 19 Juillet et de remporter la coupe qui lui échappe depuis trop longtemps. Mais avant de continuer cette aventure, le Ghana va devoir se séparer de Christian Atsu. La star de Newcastle United a été blessée à la cheville dès la 15e minute du match des Black Stars contre les Lions Indomptables et les derniers rapports du staff médical de l’équipe indiquent qu’il ne peut pas continuer la compétition.

L’entraîneur Kwesi Appiah avait annoncé un peu plus tôt que l’ailier ne jouerait pas le match de la troisième journée contre la Guinée-Bissau ce mardi mais c’était le pire des scénarios, Christian Atsu est hors course. « Après le match contre le Cameroun, les deux joueurs, Atsu et Jonathan Mensah ont été scannés. La blessure d’Atsu a l’air un peu grave et il ne sera pas prêt pour le match mais Jonathan s’entraînera cet après-midi pour nous permettre de prendre une décision finale », a déclaré Kwasi Appiah avant le match contre la Guinée-Bissau, au micro d’Africafootunited.

Atsu porte avec sa blessure, le nombre de blessés au sein de l’effectif ghanéen à quatre. C’est un véritable coup dûr que de perdre son lance fer, l’une de ses pièces maîtresses. Le Ghana perd ainsi donc un de ses éléments majeurs, avant même une éventuelle qualification pour le second tour.

