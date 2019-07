L’Ouganda, adversaire du Sénégal en huitième de finale de la CAN 2019, est une équipe « difficile à manier qui joue à l’africaine » et ne lâche rien, a indiqué le sélectionneur des Lions Aliou Cissé.

« C’est un adversaire difficile qui n’a pas encaissé de but à domicile lors des éliminatoires », a rappelé le technicien sénégalais, soulignant que les Cranes « ne lâchent rien ».

« Nous avons eu à faire face à eux en amical récemment », a signalé Cissé, en laissant entendre que la confrontation entre les deux équipes, en 8e sera une rencontre d’une autre nature puisqu’à résultat immédiat.

L’Ouganda, présent en phase finale de CAN 2017 où il a été éliminé au premier tour avec un point au compteur (un nul et deux défaites en trois sorties), s’est qualifié en phase finale de la CAN en préservant ses buts à domicile lors des éliminatoires.

Les protégés du Français Sébastien Desabre, arrivé en Ouganda en décembre 2017, ont concédé deux défaites (0-1) contre le Cap-Vert à Praia et un lourd revers (0-3) contre la Tanzanie lors de la dernière journée des éliminatoires.

Il est vrai que les Cranes avaient alors déjà composté leur billet pour la phase finale de la 32-éme édition de la CAN, la large victoire des Taifa Stars de Tanzanie leur ayant permis de se qualifier en phase finale de CAN.

L’Ouganda a débuté la phase finale de la CAN 2019 par une victoire probante contre la RD Congo (2-0), fait match nul (1-1) contre le Zimbabwe avant de perdre (0-2) contre le pays organisateur, à savoir l’Egypte.

Le match Sénégal-Ouganda se déroulera vendredi 5 juillet, à 19h heure de Dakar (Gmt).

APS