Grand favori de la Coupe d’Afrique des Nations Egypte 2019, le Sénégal a repris de plus sa compétition suite à son revers face à l’Algérie en s’imposant largement sur le Kenya (3-0).

Dans un match qui a duré à s’emballer, les Lions d’Aliou Cissé ont fini par faire valoir leur talent face aux Harambee Stars. Pourtant, avec un jeu plus huilé que lors du match face aux Fennecs, les poulains d’Aliou Cissé ont imposé leur rythme à l’adversaire. Sèchement critiqués sur le plan mental, les Lions ont su rebondir du goût amer qui a rempli leurs gorges jeudi dernier au sortir de leur défaite.

Qualifié comme deuxième du groupe C, derrière l’Algérie leader avec 9 points, le Sénégal hérite de l’Ouganda, deuxième du groupe A et dauphin de l’Egypte. Dans quatre jours (vendredi 05 juillet), Aliou Cissé et ses hommes vont aller défier cette belle équipe ougandaise qui a fini de séduire le monde du football.

wiwsport.com