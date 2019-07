C’est fait ! On y est ! Le Sénégal valide son billet pour les huitièmes de finale après son large succès face au Kenya (3-0). L’attaquant de Liverpool, Sadio Mané, s’est offert un doublé dans cette rencontre.

Les Lions du Sénégal ont dominé toute la partie face aux Kényans. En première période, le Sénégal n’a pas réussi à concrétiser ses nombreuses occasions malgré une large domination. Après une demi-heure de jeu, sur une offensive de Saliou Ciss dans la surface adverse, le défenseur sénégalais est accroché et penalty pour les hommes d’Aliou Cissé. Le champion d’Europe a vu son face à face, tiré de façon trop nonchalante, repoussé par le gardien (29e). Le Sénégal rate ainsi l’occasion de prendre les devants.

Après l’ouverture du score d’Ismaila Sarr sur une reprise puissante (63′), Mané a, de son côté, dû attendre la 71e pour faire la différence et trouver le chemin des filets sur un contre où il réussit à s’emparer du ballon et ensuite battre le gardien. L’ancien de Metz se rattrape et signe un doublé. Il se saisit de nouveau du ballon pour tirer un deuxième penalty dans le match, et le transforme, cette fois (3-0).

Wiwsport.com