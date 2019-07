Après avoir raté d’ouvrir le score à la 28 minute, Sadio Mané vient de doubler la mise face au Kenya. La star des Lions vient d’inscrire son premier but de la compétition.

Le Sénégal vient de finir le travail pour son troisième match de la CAN, face au Kenya, les Lions ont dominé de la tête aux pieds les Harambee Stars. Après l’ouverture du score d’Ismaïla Sarr, Sadio Mané a marqué le second but des Lions.

