Après la défaite face à Algérie, le Sénégal devait se relancer devant les Kényans pour valider sa qualification et se rassurer. Les lions du Sénégal ont très vite entamé le match avec des objectifs clairs. Cependant, les hommes d’Aliou Cissé peinent à perforer les buts du camps adverse. Pis, le leader technique sénégalais manque un penalty à la 28 minute de jeu.

Des changements tactiques opérés par le sélectionneur national Aliou Cissé avec les titularisations de Henry Saivet, Gassama de Saliou Ciss et d’Alfred Ndiaye qui prend la place d’Édouard Mendy, blessé à l’échauffement à quelques minutes du coup d’envoi de la rencontre.

Pas de round d’observation coté sénégalais. D’entrée de jeu, l’équipe nationale montre qu’elle est décidé à envoyer du jeu. Les sénégalais jouent la balle et dominent son adversaire.

Saliou Ciss s’infiltre dans la surface et est illicitement fauchée par la défense kenyane. L’arbitre, égyptien désigne le point de penalty. Tire à ras de terre sur la droite par Sadio Mané, le gardien Matasi se couche parfaitement pour capter la tentative du joueur sénégalais. Le gardien kényan au taquet une nouvelle fois devant Gana Gueye et empêche le milieu sénégalais d’ouvrir le score. Il est sans doute l’homme de la première partie. Matasi à nouveau empêché les lions de scorer. Les deux équipes se quittent à la mi-temps par un score nul et vierge.

