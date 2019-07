Quand Sadio Mané a manqué son premier pénalty stoppé par le portier kényan, c’était un silence de mort à Kinshasa et dans toutes les villes de la RDC. Et quand il a inscrit son doublé, il était célébré comme le sauveur des Congolais.

Même avec un match nul, les Lions de la Teranga étaient qualifiés. Mais, en atomisant le Kenya par 3 buts à 0, ils ont directement qualifié les Léopards pour les huitièmes de finale de la CAN.

Malgré leur exploit réalisé lundi en battant le Zimbabwe 4-0, les Léopards n’étaient pas officiellement qualifiés pour les huitièmes de la CAN 2019. Il fallait avoir la calculette et les yeux braqués sur la rencontre entre le Sénégal et le Kenya . Avec la large défaite concédée par le Kenya face aux hommes d’Aliou Cissé, la RD Congo d’ Ibenge devance le Kenya et l’Afrique du Sud en différence de but. Avec 3 pts +0, les Léopards devancent les Harambe Stars (3 pts, -4) et les Bafana Bafana (3 pts, -1). Les Léopards sont donc miraculeusement qualifiés.

Après un début de CAN 2019 chaotique avec deux défaites, 4 buts encaissés et aucun inscrit , la RDC s’est reprise face au Zimbabwe . Il fallait une large victoire et espérer les résultats dans les autres groupes pour se qualifier, la RD Congo a su remplir le premier critère. C’est ce que l’équipe de Florent Ibenge a fait face au Zimbabwe (4-0).

Les autres paramètres ne dépendaient pas de l’équipe congolaise. La RDC n’avait pas son destin entre ses mains. Son sort dépendait des autres équipes de la CAN 2019. Pour faire partie des 4 meilleurs troisièmes. L’attaquant de Beijing Gouan (D1/Chine) Cédric Bakambu, auteur d’un doublé face au Zimbabwe, et ses coéquipiers, n’avaient plus qu’à prier le bon Dieu et le Sénégal pour aider la RDC.

« Il y a toujours l’espoir, on va croire, on va croiser les doigts. Je suis croyant, il n’y a pas de hasard dans la vie. On laisse notre sort entre les mains de l’Eternel et on verra ce qui se passera. Mais quoique ce qui se passera, on a la tête haute et je suis très fier de mes coéquipiers » avait-il déclaré. Sa prière a été entendue et exaucée.

