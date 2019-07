Vainqueur facile de la Tanzanie (3-0), l’Algérie a terminé à la première place du groupe C de la CAN. En dominant le Kenya (3-0), avec notamment un doublé de Mané, le Sénégal s’est qualifié pour les 8es de finale.

L’Algérie continue de faire forte impression dans cette Coupe d’Afrique des nations (CAN). Déjà assurés de disputer les 8es de finale de l’épreuve continentale, les Fennecs ont battu avec aisance la Tanzanie, ce lundi (3-0). Les joueurs de Djamel Belmadi n’ont eu besoin que d’une période pour ôter tout suspense à ce match.

Ounas (2 buts, 1 passe décisive) et Slimani (1 but, 2 passes décisives) ont été les deux acteurs de cette victoire, qui s’est dessinée en 11 petites minutes. Bien lancé par l’ancien Bordelais, l’attaquant prêté cette saison à Fenerbahçe a ouvert le score à la 34e minute. Puis Slimani a trouvé à deux reprises Ounas, auteur de deux réalisations pleines de maîtrise (39e et 45e+1), pour assurer le carton plein de l’Algérie dans cette phase de groupes.

