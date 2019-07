Coup dur pour le Sénégal ! L’un des plus grands atouts de la Tanière, Edouard Mendy serait blessé lors de l’échauffement d’avant-match et sera remplacé dans les cages par Alfred Gomis.

C’est la frayeur de ce début de soirée d’avant-match avant la rencontre qui doit opposer le Sénégal au Kenya. A moins d’une demi-heure de la rencontre, le portier titulaire depuis le début de la CAN, Edouard Mendy serait touché au doigt. En pleine confiance et en plein possession de ses moyens, le gardien de but du Stade de Reims pourrait manquer la rencontre face au Kenya.

Titulaire avant l’arrivée de Mendy, Alfred Gomis est déjà à l’échauffement avec le groupe des onze titulaires pour le suppléer. L’infirmerie se gonfle pour Aliou Cissé qui a déjà perdu Salif Sané, le défenseur de Schalke 04 et Youssouf Sabaly.

