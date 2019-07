Le Sénégal vient de remporter la finale de la poule C en battant le Kenya sur un score de trois buts à zéro. Les lions feront face à l’Ouganda vendredi prochain pour les 8es de finale.

Après la victoire du Sénégal, le capitaine des Lions Cheikhou Kouyaté est revenu au micro de wiwsport.com sur la qualification en 8e de finale. Aligné en défense centrale avec Kalidou Koulibaly, il promet une belle équipe du Sénégal pour faire face à l’Ouganda.

« Je pense que le plus important était de gagner et de se qualifier. L’équipe a bien géré le match. Maintenant, il faut bien se reposer pour préparer le prochain match. La défaite contre l’Algérie nous a fait mal et on devait réagir. On l’a bien fait et on se penche sur les 8e de finale.

Il n’y a plus de calcul et on sait ce qui nous reste à faire. On va jouer contre l’Ouganda, une très belle équipe. Donc, il faut être prêt et on verra une bonne équipe du Sénégal », annonce Cheikhou Kouyaté.

wiwsport.com

(Mohamed El Amine Diop, envoyé spécial au Caire)