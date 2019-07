Auteur d’un doublé avec la victoire du Sénégal, ce lundi face au Kenya de Victor Wanyama, Sadio Mané a été désigné l’homme du match face aux Harambee Stars.

Sadio Mané a signé aujourd’hui son entrée officielle dans la Coupe d’Afrique des Nations de football. En entamant son match de ce lundi, le numéro 10 de l’équipe nationale du Sénégal avait en tête de faire comme son grand rival égyptien, Mohamed Salah, ou mieux.

Malheureux sur sa première tentative sur penalty, Sadio Mané a tiré le second obtenu par le Sénégal avec beaucoup plus de réussite, après avoir marqué le second but des Lions à la 71′ minute. Marquant ainsi son deuxième but de la compétition, Sadio Mané a toute suite transformé ses efforts en une faim devant les buts. Oubliant même parfois son grand ami Moussa Konaté.

Désormais lancé dans cette CAN, le public sénégalais pourra certainement s’attendre à voir un grand Sadio Mané.

wiwsport.com