Grand favori de la Coupe d’Afrique avant le début de la compétition, le Sénégal qui avait perdu son deuxième match face à l’Algérie, a largement dominé le Kenya sur le score de trois buts à 0. L’équipe d’Aliou Cissé va affronter alors l’Ouganda, deuxième du groupe A derrière l’Egypte.

Le Sénégal fera face à l’Ouganda le vendredi prochain à 19H00 GMT. Victorieux du Kenya sur le score de 3 buts à 0, ce lundi, les Lions sont les premiers à connaître leurs adversaires pour les huitièmes de finale de la Coupe d’Afrique des Nations Egypte 2019.

Réputé très costaud physiquement et tactiquement, l’Ouganda ne sera pas pour autant un petit challenger pour le Sénégal. Sorti comme deuxième du groupe A derrière l’Egypte, premier de ce groupe. Vainqueur de la RD Congo en début de compétition, les Ougandais ont fait une sensation lors de cette phase de groupe. Très forts sur les coups de pieds arrêtés, les joueurs de Desabre sont vraiment des monstres de l’engagement et du mental, un domaine où les Lions sont souvent réputés faibles. Ils ont arguments à faire valoir dans cette CAN, et ce n’est pas Aliou Cissé qui nous dira le contraire. Des individualités à faire chavirer une équipe, à l’image de Miya, Kaddu et de Okwi, deux hommes forts du coach Desabre. Dès lors, les poulains de Cissé sont avertis, vendredi prochain, ils devront faire montre de caractère pour faire valoir son statut de favori de la CAN, après leur faux pas face aux Fennecs.

Apparemment remis de leur revers face à la bande à Mahrez, Sadio Mané et ses coéquipiers semblent reprendre du poil à la bête. Ce soir, ils ont livré une belle prestation, bien que la victoire ait pris du temps à se dessiner. Mais Aliou Cissé pourra compter plus que jamais sur son homme fort Sadio Mané, auteur d’un doublé ce soir. Le joueur de Liverpool aura assez de confiance en attaquant la phase à élimination directe. Les retours de Gana Guèye et de Ismaïla Sarr auront aussi fait beaucoup de bien au sélectionneur avant d’affronter l’Ouganda dans quatre jours. Ce qui est sûr est que le Sénégal est favori devant l’équipe ougandaise, puisque les Lions prétendent au titre continental.

Attendons de voir si les propos du sélectionneur Ougandais, Sébastien Desabre, qui disait préférer le Sénégal au Kenya pour les huitièmes de finale. Touché dans leur orgueil, les Lions du Sénégal auront la tache rude face à n’importe quelle formation, surtout devant une équipe ougandaise animée par une euphorie phénoménale.

