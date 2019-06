Fallou Ndiaye avait annoncé en grande pompe le combat entre Garga 2 et Pape Mbaye 2 (Mor Fadam). Mais Garga 2 (Door Dooraat) a saisi, la rédaction de Sunu Lamb, par téléphone pour informer que cette affiche prévue le 27 juillet n’existe plus.

« C’est vrai que Fallou Ndiaye avait conclu avec moi pour en découdre avec Pape Mbaye 2. J’étais dans les dispositions de disputer ce duel. Mais depuis lors, le promoteur ne l’a pas concrétisé. Car, jusque-là je n’ai reçu aucune avance sur cachet. Et à chaque fois que je l’interpelle, il ne me dit rien de clair. Donc le combat n’existe plus », a révélé le technicien de Door Dooraat.

Les deux jeunes espoirs sont techniques, teigneux et physiques. Tout promoteur qui les oppose ne regrettera rien. Espérons que Saliou mettra les moyens pour que ce combat ne tombe pas dans l’eau.

Wiwsport.com