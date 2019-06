Le sélectionneur du Kenya Migné a tenu une conférence de presse d’avant match ce dimanche. Le Sénégal affronte cette équipe du Kenya pour le compte de la troisième journée du groupe C.

« Je connais très bien le football sénégalais, je connais leur force et faiblesse mentale. On sait que mentalement, le Sénégal est une équipe faible » a annoncé le sélectionneur du Kenya en conférence de presse d’avant match. La rencontre a donc déjà commencé entre ces deux sélectionneurs.

Aliou Cissé a donc répondu à son homologue et futur adversaire sur l’aspect mental de ses joueurs: « Je crois que mes homologues doivent s’occuper de leur équipes. Qu’est ce qu’ils connait du Sénégal ? Qu’est ce qu’il connait de la mentalité de notre peuple ? On est numéro 1 africain depuis trois. On a participé à la coupe du monde 2018. C’est notre première défaite depuis 4 ans sur le plan continental. Je pense qu’aujourd’hui une équipe qui n’a pas de mental, elle ne fait pas ce qu’on fait », déclare le sélectionneur des lions.

Il avance et estime qu’on devrait pas juger les lions sur une seul rencontre dans cette compétition où le Sénégal est très attendu: « Je pense qu’on ne peut pas juger mes joueurs sur un seul match. Je pense que c’est une compétition qui n’est pas encore fini. Nous sommes plus motivés, nous encore plus forts que jamais. Et contre le Kenya, c’est à nous de prouver que nous sommes une grande équipe. On sait que cela sera difficile, mais on sera présent sur ce match là face au kenya », affirme Aliou Cissé.

(Mohamed El Amine Diop, envoyé spécial au Caire)