Les Léopards ont perdu leurs deux premiers matchs de poule dans cette CAN 2019. Un début de compétition raté pour plusieurs raisons.

La première surprise de la Coupe d’Afrique des nations 2019 est tombée sur la tête de la République démocratique du Congo. Favoris face à l’Ouganda pour leur premier match de poule, le 22 juin au Caire, les Léopards ont chuté face à l’équipe d’Afrique de l’Est, qui depuis sa finale perdue lors de l’édition 1978 n’avait plus jamais franchi le premier tour de la compétition.

Pourtant, Les Grues, le surnom des joueurs ougandais, ont dominé nettement des Léopards sans griffes (2-0). Une défaite logique à la vue de la faible prestation collective des Congolais qui a mis un bon coup sur la tête des hommes du sélectionneur Florent Ibenge, lesquels se voyaient tenir un rôle d’outsider dans cette CAN égyptienne.

Un collectif qui prend l’eau

« Je rappelle que le Congo s’est qualifié difficilement pour cette CAN en terminant deuxième de son groupe derrière le Zimbabwe. Cette équipe est capable du meilleur comme du pire et face à l’Ouganda on a vu le pire. Je n’ai pas vu un vrai collectif sur le terrain. Chacun jouait sa participation individuelle » juge sévèrement Hérita Ilunga, ancien international congolais.

Après cette défaite initiale, les coéquipiers de Trésor Mputu ont de nouveau chuté cette fois sans démériter face à l’Egypte, pays organisateur et grand favori de ce tournoi (2-0). Les Léopards ont fait jeu égal avec les Pharaons au cours d’un match intense, mais au contraire de leur adversaire, ils ont manqué de réalisme devant le but.

JeuneAfrique