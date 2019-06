Les Lions du Sénégal affrontent ce lundi les Harambee Stars du Kenya pour le compte de la troisième et dernière journée du groupe C.

Un match décisif pour les deux équipes qui jouent la qualification en 8e de finale mais aussi la deuxième place du groupe C.

L’équipe du Sénégal devrait évoluer sans surprise avec son 4-3-3.

Edouard Mendy garderait les cages des lions, une charnière Koulibaly-Cheikhou Kouyaté était alignée lors de la précédente rencontre avec la blessure de Salif Sané qui a repris les entraînements mais ne peut pas encore revenir dans le groupe.

Saliou Ciss devrait être aligné comme arrière gauche car Youssouph Sabaly est forfait pour cette rencontre comme l’a annoncé Aliou Cissé ce matin en conférence de presse. Moussa Wagué occupera certainement le côté droit comme d’habitude.

Alfred Ndiaye forfait, Gana Gueye qui était blessé va reprendre sa place pour compléter le trio du milieu de terrain avec PAN et Krépin. En attaque, Ismaila Sarr qui s’est entraîné ces derniers jours va certainement reprendre le côté droit et jouer sur sa vitesse pour créer le dangers dans la défense du Kenya. Il sera accompagné de Sadio Mané à gauche et Mbaye Niang sur la pointe de l’attaque.

La composition probable du Sénégal face au Kenya: (4-3-3)

Edouard Mendy – Kalidou Koulibaly, Cheikhou Kouyaté, Saliou Ciss, Moussa Wagué – Pape Alioune Ndiaye, Gana Gueye, Krépin Diatta – Sadio Mané, Ismaila Sarr, Mbaye Niang.

wiwsport.com

(Mohamed El Amine Diop, envoyé spécial au Caire)