Le gardien de but des lions Edouard Mendy s’est prononcé aujourd’hui au micro de wiwsport.com sur la rencontre décisive entre le Sénégal et le Kenya. Après avoir évoqué le moral du groupe suite à la défaite face à l’Algérie, le portier des lions estime que l’équipe est prête à affronter le Kenya ce lundi pour assurer la qualification en 8e de finale. Edouard a évoqué plusieurs aspects lors de la séance d’entrainement d’avant match. Le Sénégal affrontera le Kenya pour le compte de la trosième journée de la poule C.

Le moral du groupe:

« Le moral de l’équipe est bon. On se prépare, on s’entraîne en attendant cette finale parce que demain c’est une finale et on sait qu’on doit gagner pour passer. De tout de façon depuis le début de la compétition c’est la même chose, on joue les matches pour les gagner donc par rapport à ça il y’a pas de changement. La défaite a fait mal sur le coup mais c’est un mini championnat il faut se remettre tout de suite parce que quatre jours après il y’a un autre match et il faut le gagner »

Par rapport aux forfaits:

On a un groupe de 23 joueurs homogènes, il y’a un onze de départ mais ceux qui sont sur le banc peuvent être bien titulaires au coup d’envoi donc les joueurs qui jouent à la place de ceux qui sont forfaits font très bien le boulot, il y’a pas de souci par rapport à cela. On sait pourquoi on est là et on se donne tous pour ramener les trois points.

Complicité entre défenseur et gardien de but: L’absence de Salif Sané !

« Salif ne m’a pas manqué, Cheikhou Kouyaté l’a très bien remplacé, il a déjà fait. Moi mon premier match en sélection c’était Cheikou Kouyaté le défenseur central et Salif Sané milieu défensif. Donc on a déjà eu ce genre de changement ou d’imprévu, on y a toujours fait face. Là il y’avait un adversaire en face de nous qui a pris les trois points mais il y’a pas à remettre tout en question. On a joué un match et un défenseur a remplacé un autre ».

Sénégal vs Kenya: Quel genre match ?

« Tous les matches de la CAN sont physiques. Il va falloir mettre une grande intensité pour pouvoir inquiéter le Kenya. Donc on sait ce à quoi on va faire face. Il faudra qu’on soit costaud dans tous les compartiments du terrain et prêt à prendre la balle à chaque duel »

La déception pour le peuple sénégalais

« La déception a été grande pour le peuple sénégalais mais elle a été douloureuse pour nous joueurs. On joue les matches pour les gagner. On connait la rivalité avec l’Algérie comme avec d’autres nations. On a essayé de gagner, de toute façon on va tout donner contre le Kenya et on laissera tout sur le terrain »

L’équipe du Kenya avec une bonne attaque:

« On est forcé de connaitre les forces et faiblesses de nos adversaires. Le Kenya est une bonne équipe. S’ils sont qualifiés pour la CAN c’est parce qu’ils ont montré pendant les phases de poule qu’ils ont leur place ici. Ils ont un très bon joueur qui joue en Premier League, il les tire vers le haut. Ils ont aussi de très bons joueurs qui jouent dans le championnat sud-africain. Nous on se contre que sur notre équipe »

Premier but encaissé en sélection:

« C’est toujours une déception de prendre un but. Que cela soit le premier en sélection après je sais que de toute façon que j’allais prendre un but. Je ne vais pas faire ma carrière sans prendre de but donc voilà c’est arrivé avec la défaite en plus c’était douloureux sur le coup mais voilà il faut passer à autre chose parce qu’il y’a un match très important qui arrive »

Faiblesse mentale pour les joueurs sénégalais, selon Sébastien Migné sélectionneur du Kenya:

J’ai lu ça, mais après chacun interprète comme il veut. Moi tout ce que je sais, je vis à l’intérieur de ce groupe, je vois comment il est. Je me concentre que sur nous. Donc tout ce qu’il peut dire ne regarde que lui. On verra demain sur le terrain.

wiwsport.com

(Mohamed El Amine Diop, envoyé spécial au Caire)