Le Sénégal joue un match décisif ce lundi face au kenya. Les lions peuvent se qualifier en 8e de finale finale en cas de match nul ou de victoire. Mais en cas de défaite, ils seront très proche d’une élimination.

L’enjeu est énorme. La défaite des lions face à l’Algérie a changé la donne. Le Sénégal doit gagner minimum un point face au Kenya lors de cette troisième journée pour espérer une qualification en 8e de finale.

Aliou Cissé et ses poulains n’ont pas envie de rentrer demain. Le Sénégal compte battre cette équipe du Kenya pour poursuivre la compétition. « Nous n’avons pas envie de rentrer demain. J’ai envie de rester là jusqu’au 19 juillet. On aimerait s’entraîné mardi, mercredi aussi et poursuivre la compétition », annonce le sélectionneur des lions en conférence de presse d’avant match.

Le Sénégal fait partie des favoris de cette compétition. La défaite face à l’Algérie est une déception pour le peuple mais aussi pour les joueurs et l’encadrement. Aliou Cissé avance au micro de wiwsport.com qu’ils sont conscients de l’ampleur de cette rencontre.

« Je mesure l’ampleur du match, mais, c’est dans les grands matches qu’on voit les grands joueurs et grands entraîneurs. Je ne doute pas de notre qualité. Je ne doute pas mais je suis conscient de l’ampleur de cette rencontre. Perdre ce match là est synonyme d’élimination. Il faut gagner lundi et continuer à rester ici et aller le plus loin possible car nous avons cette envie », confie Aliou Cissé.

wiwsport.com

(Mohamed El Amine Diop, envoyé spécial au Caire)