Comme l’avait annoncé hier wiwsport.com, Alfred Ndiaye et Youssouph sabaly vont rater le match entre le Sénégal et le Kenya, comptant pour la troisième journée de la poule C.

Un match important attend les lions face au Kenya après leur défaite face à l’Algérie dans le groupe C de la CAN 2019. L’équipe sénégalaise jouera sans deux de ses éléments importants contre les Harambi Stars.

En effet, Youssouf Sabaly et Alfred Ndiaye ne se portent pas très bien. Les deux joueurs ont rejoint l’infirmerie et n’ont pas pu prendre part à la séance d’entraînement des Lions ce samedi soir. Le sélectionneur du Sénégal est revenu en conférence de presse d’avant match sur l’état de santé de ces deux joueurs.

Aliou Cissé a confirmé que Sabaly et Alfred sont donc forfaits pour cette rencontre décisive contre le Kenya. « Alfred Ndiaye et Sabaly sont forfaits pour demain. Alfred a reçu un coup face à l’Algérie et son genou s’est un peu déplacé. Sabaly est blessé par Mahrez au tendon d’Achille, et il a une plaie. Heureusement qu’on a aussi récupéré Gana Gueye et Ismaila Sarr qui étaient aussi blessés », annonce le sélectionneur au micro de wiwsport.com.

Le Sénégal joue son troisième match de poule ce lundi face au Kenya. Une rencontre décisive pour les lions qui joueront la qualification pour les 8es de finale. Pour le moment, l’équipe sénégalaise compte trois points en deux matches et occupe la deuxième place du groupe C.

(Mohamed El Amine Diop, envoyé spécial au Caire)