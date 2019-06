L’Ouganda s’est incliné face au pays hôte, qui signe une troisième victoire consécutive dans cette Coupe d’Afrique des Nations Total Egypte 2019 (2-0). Malgré la déroute, les hommes de Sebastien Desabre terminent deuxième et valident leur billet pour le tour suivant.

Grace à Mohamed Salah (36e) et Ahmed Elmohamady (45e), les Pharaons bouclent de la plus belle des manières la phases de poules et terminent premiers du groupe A avec 9 pts au compteur. L’Ouganda, probable futur adversaire des Lions du Sénégal, rejoint aussi les huitièmes avec quatre unités au tableau.

Si toutefois, les hommes d’Aliou Cissé terminent deuxième du groupe C derrière l’Algérie, ils devront croiser le fer face à l’Ouganda pour les besoins des huitièmes de finale. Rappelons que le Sénégal joue demain à 19 heures face au Kenya. Une rencontre qui promet beaucoup. Les deux sélectionneurs ne cessent de se défier par propos interposés lors de leurs conférences de presse d’avant-match.

Dans l’autre rencontre de la soirée, la République Démocratique du Congo a écrasé le Zimbabwe (4-0), avec notamment un doublé de Cédric Bakambu. La RDC espère faire partie des meilleurs troisièmes pour se qualifier. Le Zimbabwe est éliminé.

wiwsport.com