Le sélectionneur national de Kenya, Sébastien Migne était très confiant au lendemain de sa première victoire enregistrée face à la Tanzanie (2-3) à la coupe d’Afrique des nations 2019. Conscient qu’il ne peut pas arrêter Sadio Mané, le technicien français a défié Aliou Cissé.

« C’est difficile. C’est un des meilleurs joueurs du monde sur la saison écoulée. On a vu hier (jeudi) sur quelques changements de rythme et accélération à quel point, il est difficile de le gérer. Mais, si je dois mettre un doigt sur Sadio Mané, il va falloir que je m’étende sur Niang et sur Sarr.

« Il y a une flopée de grands joueurs dans cette équipe. On va essayer la meilleure façon de les respecter mais ne rien lâcher et encore rester plus vigilant que d’habitude face à ce type de joueur. Et surtout essayer de le faire douter», déclare-t-il d’emblée dans un entretien avec SourceA.

« Aujourd’hui, il y a quand même une petite pression sur le Sénégal même si le rapport des forces est différent. Imaginez la détonation que se serait de ne pas se qualifier. Ce sera inconcevable pour les Sénégalais. Il y a encore quelques jours pour cela. On va essayer de jouer sur ça », a-t-il ajouté.

