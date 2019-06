En renversant la Tanzanie (3-2) jeudi, le Kenya a relancé ses chances de qualification pour les 8es de finale de la CAN 2019. Ce n’était pourtant pas gagné lorsque les Harambee Stars étaient menées 2-1 à la mi-temps, mais leur sélectionneur Sébastien Migné a eu une belle inspiration, qu’il a racontée avec beaucoup d’émotion.

« J’ai cru apercevoir dans les tribunes mon mentor Claude Le Roy. J’étais un peu gêné de perdre ce match devant lui et je me suis souvenu, après 9 ans passés avec lui (comme adjoint), que son message était de tenter des coups et de jouer, de ne pas avoir de regrets et de ne pas avoir peur de mettre de jeunes joueurs sur le terrain. Ça a été un bon message, juste à le voir, on n’a même pas eu besoin d’échanger pour ça. C’est ce que j’ai fait et ça nous a sauvé ce soir », a raconté le Français au micro de TV5 Monde.

Présent pour commenter la CAN en tant que consultant, l’actuel sélectionneur du Togo appréciera sans doute !

⚽ #CAN2019

Après la victoire des Harambee Stars sur la Tanzanie 3-2, écoutez la joie du sélectionneur français Sébastien Migné ! Et il pense à son mentor… Tous les scores, tous les matches, toutes les infos sur cette CAN-2019 à retrouver ici 👉🏿 https://t.co/h0bs2P5rn8 pic.twitter.com/TZ2jWGglYe — Le journal Afrique (@JTAtv5monde) June 28, 2019

Afrik-foot