Après avoir accueilli le face-à-face entre Modou Lô et Balla Gaye 2 le 25 décembre passé, le monument de la renaissance va abriter son deuxième face-à-face de la saison. En effet, Lac 2 et Boy Niang 2 vont s’intimider à cette mythique et mystique place, pour les besoins de leur avant-dernier nez-à-nez.

Alors qu’ils ne cessent de se froisser et de se promettre l’enfer par vidéos interposées, le Diato et le Thiapathioly auront l’occasion de se toiser de près ce dimanche. Dans la dernière ligne droite de leur préparation, les adversaires du 13 juillet prochain donneront des indices sur leur état d’esprit et leur forme physique.

Ça sera ce dimanche à partir de 19 heures. Après sa belle victoire sur le frère de Balla Gaye 2, Boy Niang aura une grande opportunité, le 13 juillet, de confirmer.

Luttetv