Dans un match décevant, la Mauritanie et l’Angola se sont quittés sur le premier 0-0 de la CAN. La qualification au prochain tour est compromise pour les deux équipes.

Dans un groupe où le Mali et la Tunisie font office de grands favoris, les deux outsiders mauritanien et angolais s’affrontaient ce samedi à Suez. Au terme d’un match terne, très pauvre en occasions, les deux équipes se sont quittées sur un score nul et vierge. Le premier de la CAN. Malgré une première période lors de laquelle les deux équipes ont tenté (trois tirs de chaque côté), mais sans grande réussite (un seul tir cadré), la seconde a été infiniment pauvre, aucune équipe n’arrivant à embêter l’autre plus que de raison. Le seul tir cadré de la rencontre est à mettre à l’actif de Djalma, peu après la 20e minute de jeu. Après ça, silence radio. Mauritaniens et Angolais se sont surtout illustrés par une grande pauvreté technique (70% de passes réussies côté mauritanien, 75% côté angolais).

Geraldo proche de l’exploit

Les Angolais ont bien cru prendre l’avantage par Geraldo, entré en jeu à la 55e minute, mais le but était refusé pour hors-jeu en fin de rencontre. Dommage pour l’Angola, qui avait une belle occasion de prendre trois points et de rejoindre le Mali en tête du groupe E. Avec 2 unités, et alors que son prochain match est contre le Mali (le 2 juillet à 21h), les Antilopes Noires doivent désormais espérer figurer parmi les meilleurs troisièmes pour voir les huitièmes de finale. De son côté, la Mauritanie marque son premier point de la compétition, mais reste bonne dernière du groupe.

Francefootball