La Ligue de Dakar de Basketball a pris une forte décision sur l’affaire DUC/Douane. Les deux équipes finalistes lors de la Coupe du maire sont exclues des compétitions de la Ligue de Dakar pour la saison 2019/2020. Une vraie bombe suite aux incidents survenus lors de la finale.

Le verdict vient de tomber ! Le bureau de la Ligue s’est réuni pour statuer sur les incidents survenus lors de la finale de la Coupe maire Hommes entre deux clubs de Dakar à savoir le DUC et l’AS Douane, deux équipes habituées des faits.

A l’exception des compétions de petite catégorie, le Dakar Université Club et l’AS Douane ne disputeront aucune des compétitions de la Ligue et ce, pendant un an. Le bureau de la Ligue déclare aussi non décerné le titre de champion de la Coupe du maire Hommes Edition 2019.

Rappelons que lors de la finale, « des jets d’eau avaient été notés de part et d’autre (les deux équipes). Mais les choses avaient pris une autre tournure lorsque les étudiants ont continué leur lancé. Le match a donc été interrompu dans le dernier quart temps (il restait 3 minutes à jouer) alors que les gabelous menaient 54-49 », nous renseigne senego.

wiwsport.com