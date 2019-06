Le Bénin et la Guinée-Bissau n’ont pas réussi à se départager ce samedi soir (0-0), dans le groupe F de la Coupe d’Afrique des Nations.

Il y a des jours comme ça… Les amateurs de foot-spectacle ne devaient pas s’attendre à une pluie de buts ce samedi soir. Trois matches comptant pour la phase de poules de la Coupe d’Afrique des Nations ont eu lieu, et les trois se sont soldés sur un score nul et vierge.

Après Cameroun-Ghana en début de soirée, l’affiche entre la Mauritanie et la Guinée-Bissau mettait en scène les deux petits poucets de ce groupe F. Le Bénin est encore vivant et peut espérer une qualification, même s’il n’a pas encore affronté le Cameroun. Les Écureuils avaient en effet réussi à accrocher l’autre cador du groupe, le Ghana (2-2), lors de son entrée en lice.

Remporter ce second match contre la Guinée-Bissau aurait tout de même été plus avantageux pour les hommes du Français Michel Dussuyer. Car l’adversaire du jour semblait à leur portée, comme le démontrent les chiffres, notamment sur le plan de la possession de balle, nettement à l’avantage des Béninois (60%). Au nombre de tirs, aussi, le Bénin s’est montré plus incisif, mais son manque d’efficacité l’aura plombé dans cette rencontre. Sur une quinzaine de frappes, les Écureuils n’auront cadré qu’une seule… contre pas le moindre tir cadré pour la Guinée-Bissau.

