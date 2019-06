En s’engageant avec les Reds pour une trentaine de millions d’euros, Sadio Mané venait de réaliser l’un des transferts les plus coûteux du football africain en quittant Southampton, où il a passé deux saisons. Le numéro 10 devenait le troisième sénégalais a porté le mythique maillot rouge après l’attaquant El Hadji Diouf et le milieu de terrain Salif Diallo, au début des années 2000.

Mané jouait depuis deux saisons à Southampton où il était arrivé en provenance du club autrichien du Red Bull Salzburg. En 75 rencontres à avec les Saints, il avait trouvé le chemin des filets à 25 reprises.

Sadio Mane's number is, of course, t̶w̶e̶n̶t̶y̶-̶n̶i̶n̶e̶ 1⃣9⃣! pic.twitter.com/G2FvSUUp8z

— Liverpool FC (@LFC) June 28, 2016