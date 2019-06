Abdoulaye Sow, vice président de la Fédération Sénégalaise de Football, est accusé par le journal « Le Témoin » d’avoir déplacé jusqu’en Egypte une vingtaine de militants Kaffrinois de l’APR au frais du contribuable sénégalais. L’actuel directeur du COUD était face à la presse, ce vendredi après la séance des Lions. Il a d’abord démenti toutes ces accusations avant d’apporter des éclaircissements sur cet affaire.

Selon le journal en question, Abdoulaye Sow loge son fils dans l’hôtel des Lions et convoie 20 militants l’Apr. « Pour dilapider sans pitié les 3 milliards de budget destinés au banquet des Pyramides », Le Témoin a appris que Abdoulaye Sow, vice-président de la Fédération sénégalaise de football, « a fait voyager son fils qu’il a fait loger dans le même hôtel que les Lions. Il est également reproché au Directeur général du Coud « d’avoir expédié une vingtaine de militants de l’Apr de Kaffrine logés dans un l’hôtel de luxe » a écrit Le Témoin.

Mr Sow n’a pas tardé à rétorquer pour laver son honneur. Voici la réponse du vice Président de la Fédération Sénégalaise de Football face aux journalistes !

« C’est l’équipe nationale qui est l’enjeu mais j’en profite pour faire une petite déclaration. Un de vos confrères a écrit ce matin en mettant ça à la Une et après ça a été repris dans tous les réseaux sociaux. Des accusations d’une gravité extrême. Et pour celles qui me concernent j’aimerai apporter des réponses.

« On m’accuse d’avoir pris 20 militants de l’APR et de les avoir déplacés à la charge de l’Etat. Ce qui est inexacte. Depuis que je suis à la Fédération, à chaque fois que je me déplace pour un tournoi, que ça soit pour la Coupe d’Afrique ou la Coupe du monde, parmi mes compatriotes concitoyens Kaffrinois j’en invitais. Cette fois aussi je l’ai fait. J’ai invité 10 Kaffrinois que j’ai totalement pris en charge. Ce n’est ni la Fédération, ni le ministère des sports. Je peux mettre à votre disposition les billets d’avions et les factures de prise en charge. Il aurait dit que je les ai mis dans un hôtel de luxe. Ils sont dans le même hôtel que les supporters. C’est moi même qui les ai mis avec les supporters. Quel est le drame ?

« Oui je suis venu avec mon fils de 14ans que j’ai logé dans l’hôtel et que je prends totalement en charge. Il passe la nuit avec moi. Où est le problème ? Il ne me voit qu’à 2h du matin. Je suis toujours sur le terrain alors que j’ai d’autres obligations professionnelles. Je pense que je devais être félicité par ma nation pour le devoir que je fais, pour l’engagement que j’ai.

« On ne peut pas m’accuser comme ça alors que je journaliste lui-même ne m’a jamais interrogé pour demander ma version. Mais le minimum, c’est avant d’écrire sur une personne, à la limite lui poser une question. Nous sommes tous des humains. Nous avons une famille, nous avons des amis… Après m’avoir posé la question, il est libre de faire ce qu’il veut mais jusqu’à aujourd’hui je n’ai jamais été interrogé, on veut simplement salir mon image.

« Je suis pas du genre à dire je ne réagis pas ou je laisse comme ça. Non ! Je clarifie et tout journaliste qui en a besoin, je peux mettre à sa disposition les billets et les factures de la prise en charge. »

