Le Sénégal et l’Algérie ont croisé le fer pour la deuxième journée du groupe C de la CAN 2019. Les Fennecs en sont sortis victorieux, 1-0 mais l’arbitre zambien Janny Sikazwe a pris quelques décisions litigieuses. De quoi énerver certains supporters sénégalais. Pourtant, c’est un arbitre avec un dossier assez nébuleux.

Pour ce duel tant attendu, la CAF a choisi de mettre au sifflet un arbitre tristement célèbre, le zambien Janny Sikazwe. Beaucoup de commentaires défavorables ont afflué après la désignation de l’arbitre zambien pour officier le choc Algérie-Sénégal. L’homme est connu pour ses prestations controversées aux relents de scandales.

Ce referee de 40 ans qui avait été suspendu provisoirement en début de saison pour soupçon de corruption reste très controversé. Les angolais de 1er Agosto s’étaient plaints de son arbitrage en demi-finale de la Champions League 2018 face à l’ES Tunis, entachés de plusieurs erreurs.

Il a été également au sifflet lors de la défaite du Sénégal face au Cameroun en quart de finale de la dernière CAN. Les algériens en gardent aussi un mauvais souvenir puisque c’est ce même arbitre qui a accordé deux penaltys dont un deuxième clairement litigieux au Burkina Faso lors du match aller des barrage pour la qualification au mondial 2014 du Brésil.

La Commission de discipline de la CAF l’a suspendu à titre conservatoire le 20 novembre 2018. Après «enquête», la même instance le réhabilite au mois de janvier 2019. Au titre de la CAN 2019 en Egypte, il est retenu et déclaré apte pour les matchs. Pour sa première apparition dans cette CAN, Janny Sikazwe fera, sans doute, tout ce qui est en son pouvoir afin de redorer son statut d’homme d’abord, et ensuite arbitral totalement souillé. Le sifflet zambien devrait adopter une démarche saine et dépouillée pour éviter de s’embrouiller.

Avec cette nouvelle performance assez critiquée côté sénégalais, il n’est pas en passe de conquérir le coeur des supporters africains.

