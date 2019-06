Muhammad Faye a signé un nouveau contrat avec l’Etoile Rouge vendredi et restera à Mala Kalemegdan pendant la saison de compétition 2019-2020!

L’ailier fort prolonge suite à une bonne saison ou il a été extrêmement important pour le succès des rouge et blanc selon le site du club serbe qui a fait l’annonce. Il est le cinquième basketteur de l’équipe de la saison dernière qui a prolongé la fidélité à l’Étoile rouge après Beron, Lazic, Covic et Simanic, et le club a également embauché le centre américain Derrick Brown.

En 2018-2019, Faye, 33 ans, avait en moyenne 6,8 points, 5,1 rebonds en 20,4 minutes sur 27 matchs de la Ligue ABA. Zvezda a remporté le championnat et a ainsi gagné une place dans l’EuroLeague 2019-2020 nous informe eurohoops. Il a complété la campagne EuroCup 2018-2019 de son équipe avec 8,2 points, 6,9 rebonds en 24,58 minutes en 13 matchs.

Mouhamed Faye occupe a cinquième place des joueurs les plus performants du club. Il est arrivé à l’Etoile Rouge en août 2018.

Reprezentativac Senegala Mo Faje potpisao je u petak novi ugovor sa Crvenom zvezdom mts i ostaće na Malom Kalemegdanu i u takmičarskoj sezoni 2019-2020! 🔴⚪️🙌🏼 Detaljnije: https://t.co/CarPLYIRxg#kkcz #Zvezdas #WeAreTheTeam pic.twitter.com/rM9980I3yk — KK Crvena zvezda (@kkcrvenazvezda) June 28, 2019

