Annoncé dans le viseur des grands clubs, Kalidou Koulibaly ne semble pas vraiment enclin à quitter le Napoli.

Cette saison, Kalidou Koulibaly a définitivement changé de statut. Il est désormais considéré comme l’un des meilleurs défenseurs au monde et attise naturellement la convoitise des plus grands clubs au monde dont le Paris Saint-Germain, Manchester United, le Real Madrid et la Juventus.

Le roc du Napoli ne semble pourtant pas être tenté par un départ… pour le moment. « J’aime Naples et j’y suis heureux » a expliqué Kalidou Koulibaly, dans les colonnes de The Players Tribune. « Naples est une ville qui aime les gens, il y a énormément d’affection, ça me rappelle l’Afrique. Mes voisins me traitent comme si j’étais leur fils et depuis que je suis arrivé ici, je suis devenu un autre homme. Mon fils est né ici et c’est très important pour moi ».

Le 10 Sport