L’équipe du Kenya qui a remporté, (3-2), son deuxième match en phase de poule de la CAN contre la Tanzanie abordera sa rencontre contre le Sénégal, lundi, ’’en pleine confiance’’, a annoncé à la télévision kényane son capitaine Victor Wanyana.

’’Nous demandons à nos supporters de continuer à croire en eux, à nous accompagner’’, a indiqué le milieu de terrain de Tottenham. Victor Wanyana a salué ’’le fighting spirit’’ qui a permis aux Harambee Stars de revenir dans le match contre les Taifa Stars après des débuts difficiles, soulignant que ’’l’équipe doit mettre en avant cet état d’esprit’’ contre le Sénégal, défait par l’Algérie, 1-0.

’’Nous tenons le bon bout et nous devons avoir le bon état d’esprit contre le Sénégal.La confiance habite le groupe et nous avons tout à gagner contre le Sénégal’’, a-t-il insisté, indiquant que ce sera ’’une finale’’ pour les Harambee Stars.

Après une défaite, (0-2), contre l’Algérie lors de son premier match, le Kenya a remis jeudi les pendules à l’heure lors du derby de l’Afrique de l’Est contre le voisin tanzanien, 3-2. Avec trois points au compteur, le Kenya est assuré de se qualifier au second tour en cas de victoire contre le Sénégal et un même match nul pourrait suffire aux Harambee Stars pour terminer parmi les quatre meilleurs troisièmes. Pour se qualifier au deuxième tour de la CAN 2019 (21 juin au 19 juillet), il faut faire partie des deux meilleurs de son groupe ou des quatre meilleurs 3-èmes des six poules.

