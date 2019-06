Resté sur le banc lors des deux premiers matchs du Sénégal dans cette CAN 2019, Lamine Gassama a réagi à la défaite des Lions ce vendredi, après la séance d’entraînement au micro de Wiwsport.com.

Touché comme tous ses coéquipiers de la Tanière, le latéral droit de Göztepe a avoué devant les journalistes présents au galop des Lions, qu’ils étaient « tristes » de la défaite subie jeudi soir face aux Fennecs d’Algérie. « Le groupe est triste du résultat d’hier mais on est tous remobilisé pour se concentrer sur le prochain match. Interrogé sur le manque d’impact de l’équipe dans ce choc, Gassama n’est pas vraiment de cet avis. « Je ne pense pas forcément qu’on ait manqué d’impact dans le jeu. On n’a pas été surpris dans l’impact, je pense qu’on a montré qu’on est fort dans ce domaine« , affirme Lamine Gassama devant la presse ce vendredi après la séance d’entraînement.

A l’image de tous les acteurs de la Tanière qui se sont exprimés depuis le revers amer, Lamine Gassama veut positiver et se projeter vers la troisième sortie du Sénégal, qui est désormais décisif. Pour lui, des enseignements devraient être tirés de cette défaite et essayer de réagir plus fort et vite. « On a pris conscience des manquements, maintenant on va essayer de régler ça au plus vite. Je pense que ce qui a fait défaut c’est notre entame. On a eu des difficulté lors des 10 premières minutes. Mais il y’a eu aussi de bonnes choses dans ce match. l’équipe a montré du caractère. Les algériens ont fait beaucoup de fautes pour nous faire sortir du match. Après au fil du match on essayer de revenir au score mais on a pas réussi, dixit le joueur de Göztepe devant la presse.

De nature plus costaud et plus athlétique que son concurrent au poste, Moussa Wagué, Lamine Gassama est aujourd’hui plus que plébiscité par l’opinion pour suppléer au sociétaire de Barcelone qui s’avérerait un peu frêle dans cette compétition. Reste à voir quels pourraient être les possibles changements du sélectionneur lors de la prochaine rencontre face au Kenya, prévue lundi à 19H00.

wiwsport.com (Mohamed El Amine Diop, envoyé spécial au Caire)