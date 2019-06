Formé à Dakar Sacré Coeur, Moussa Koné évolue actuellement dans un club de la deuxième division en Allemagne. En vacances au Sénégal, il s’est entretenu avec wiwsports.com. Bilan de sa saison, ses projets, l’équipe nationale et la CAN 2019… Tout est passé en revue dans La Grande Interview...

Quel bilan tires-tu de la saison écoulée?

A mon avis, c’est la saison la plus difficile de ma carrière. N’empêche, je rend grâce à Dieu. Le premier tour s’est bien passé. Mais lors du second tour, je me suis blessé après seulement trois matchs disputés. Il faut dire qu’en partie, la blessure a vraiment réduit mes performances. Je suis resté presque un mois sans jouer d’ailleurs mon dernier but je l’ai marqué le 31 janvier, notre premier match retour. C’était difficile de revenir en grande forme et finalement la saison s’est écoulée.

Quels sont tes objectifs pour la nouvelle saison?

Je ne peux vraiment pas en parler là. J’ai des objectifs mais il faudra que la saison débute pour pouvoir en parler. Il faut que je rentre pour faire le point.

Comment décris-tu la deuxième division allemande?

La Bundesliga 2 fait partie des championnats les plus difficiles en Europe en dehors de la Premier League. Le championnat est très disputé. Les équipes se valent et c’est visible sur le classement. Le troisième peut être à quelques petits points d’écart du 10e. C’est un championnat relevé et qui a du niveau.

Quel est la spécialité de Moussa Koné ?

J’ai travaillé sur ma vitesse, la puissance, le travail devant les buts. Chaque saison je travaille sur quelque chose de nouveau pour progresser. Mais je sais que ma force est ma vitesse. Le Sénégal a énormément de talents. Je ne dirais pas que j’ai quelque chose de plus que les autres. Je dirais ma force, la vitesse et savoir marquer des buts. Je mise donc sur cela.

Sénégal-Qatar, coupe du monde U2O, raconte nous ton sursaut d’orgueil…

On était mené au score et le match était difficile. A la pause, dans les vestiaires, le président de la fédération Augustin Senghor m’a savonné. Il m’a dit qu’il était inconcevable que le meilleur buteur du championnat sénégalais d’alors, ne réussissait rien lors de cette rencontre. Il m’a vraiment sermonné. Et ces paroles m’ont fait quelque chose. C’était le déclic! S’y ajoute que Joseph Koto aussi m’a tenu un discours fort. Je me suis ressaisi et inscris ce but qui nous a qualifié en huitièmes de finale.

Demi-finaliste de ce mondial en 2015, selon toi, qu’es ce qui manque à cette sélection pour remporter un titre…

Ce qui nous manque c’est un problème d’expérience. A chaque fois, c’est une nouvelle génération qui part à la compétition et ce n’est pas bon. Le staff technique doit consolider les acquis.

Pourquoi Moussa Koné n’est toujours pas appelé en équipe nationale A?

Je suis un attaquant. Et tous les attaquants qui se trouvent actuellement dans la sélection sont dans de grands clubs européens et font des perfomances. Les autres devront travailler dur pour avoir une place dans la sélection. Me concernant je pense que je n’ai pas encore fourni le travail nécessaire pour venir en sélection. Il y’a une grande concurrence et je pense que nous ne sommes pas aussi sur les plans du coach. Il y’a une grande et rude concurrence et les clubs aussi font la différence.

Dans cette équipe nationale qui dispute la Can actuellement, quel joueur t’impressionne?

Je suis beaucoup Sadio Mané. Il a fait une grande progression de Southampton à Liverpool. C’est un joueur constant et qui progresse rapidement. Il est vraiment notre leader technique. Avant je suivais El Hadj Diouf, maintenant c’est Sadio Mané. Je suis fan d’un joueur qui progresse.

wiwsport.com

(Propos recueillis par NAF)