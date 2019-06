Convoquée par le coach Cheikh Sarr, Lena Niang va découvrir l’environnement de l’équipe nationale A pour la première fois. La jeune joueuse de 22 ans, qui évolue aux Etats Unis depuis sept ans, revient sur son parcours et nous fait part de ses ambitions futures. Entretien exclusif avec Basketsenagal.

Pouvez-vous revenir sur vos débuts au Sénégal ?

J’ai démarré ma carrière à la Jeanne d’Arc, en petite catégorie, avec les coach Nicolas et Andre qui ont été mes premiers encadreurs. Et c’est lors de ma dernière année en cadette (2012) que je suis venue aux Etats Unis. Cela fait donc sept ans que j’évolue ici, et c’est pour cela que certains ne me connaissent pas bien.

Vous avez quitté le Sénégal étant jeune. Comment avez-vous vécu ce changement d’environnement ?

Déjà pour anecdote, en venant ici, j’avais raté mon vol et j’ai du passer la nuit à l’aéroport (rire). Juste pour dire qu’au début je ne comprenais rien du tout. C’était trop difficile, je n’étais pas habituée à faire deux ou trois séances d’entrainement par jour. Et avec les cours, on était obligé de s’adapter vite. Mais Dieu Merci, cela s’est bien passé pour moi.

Quelles sont les écoles où vous êtes passée avant d’atterrir au Temple University ?

Je suis d’abord passée par l’Alabama ou j’ai fait ma première année (freshman). Et après mon parcours en College, j’ai débarqué au Temple University ou j’évolue actuellement.

Quelle différence notez-vous sur les styles de basketball au Sénégal et aux USA ?

Il y a une grande différence. Les Américains sont beaucoup plus engagées, et ont beaucoup plus de moyens. On est dans un pays de basketball et les infrastructures ne manquent pas. Ici, on a tout ce dont on a besoin pour évoluer. Et cela se traduit dans le jeu.

Lena Niang convoquée en équipe nationale pour la préparation de l’Afrobasket. Comment avez-vous accueilli la nouvelle ?

Très contente… je n’en revenais même pas. J’étais heureuse de voir mon nom sur la liste, et c’est un honneur pour moi de savoir qu’on m’a choisie. Je compte saisir ma chance pour faire partie des douze lionnes qui défendront les couleurs du pays.

On voit de plus en plus l’arrivée de jeunes joueuses dans la tanière. Est-ce à dire que la relève se prépare ?

C’est une bonne chose. Cela montre que le coach reste dans sa logique de rajeunir l’équipe. Et les jeunes joueuses auront l’occasion de côtoyer les anciennes pour profiter de leur expérience et beaucoup apprendre avant qu’elles ne partent. Elles ont un background assez riche, et nous devons en profiter au maximum pour pouvoir assurer la relève plus tard.

Qui est Lena Niang en dehors du basketball ?

Lena est juste une jeune fille comme les autres. J’ai toujours été fan de sport. Ma mère me collait même l’étiquette de garçon manqué, puisse que j’étais entre le football et le basketball. J’aime écouter de la musique ou danser parfois. J’écoute le plus Thione Seck…

Avez-vous défini des objectifs précis par rapport à votre carrière et l’équipe nationale ?

Pour le moment, l’objectif premier est de porter la maillot national et défendre les couleurs du pays en compétitions internationales. Par rapport à ma carrière, je rêve de devenir une joueuse professionnelle avec un palmarès très riche. Mais cela passe bien sûr par un travail en amont.

Le dernier mot ?

Je remercie tout le monde pour les nombreux soutiens. J’ai hâte de rejoindre la sélection pour préparer l’Afrobasket féminin. On va se donner à fond, travailler dur pour atteindre nos objectifs.

