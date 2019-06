Son président Hani Abou Rida « a décidé de réduire la sanction de suspension du joueur (en l’appliquant) jusqu’à la fin du premier tour seulement », a indiqué l’organisation dans un communiqué nous informe l’Equipe.

Accusé de harcèlement sexuel par plusieurs femmes, la fédération avait décidé de l’exclure du groupe après seulement un match disputé en Can, d’ailleurs il n’avait joué qu’une vingtaine de minutes. L’ailier de 25ans avait posté une vidéo ou il présentait ses excuses. Il a recu beaucoup de messages de soutien notamment celui de Mohamed salah qui s’est manifesté sur Twitter. « Les femmes doivent être traitées avec le plus grand respect. « Non » signifie « non ». Ces choses sont et doivent rester sacrées. Je crois aussi que beaucoup de ceux qui font des erreurs peuvent changer pour le mieux et ne devrait pas être envoyé directement à la guillotine, qui est la plus facile à sortir ».

Women must be treated with the utmost respect. “No” means “no”. Those things are and must remain sacred. I also believe that many who make mistakes can change for the better and shouldn’t be sent straight to the guillotine, which is the easiest way out.

— Mohamed Salah (@MoSalah) June 26, 2019