Tenus en échec lors de leur entrée en lice face à l’Angola, les Aigles de Carthage ont butté sur une jeune équipe malienne costaud sur tous les plans (1-1), au stade de Suez, dans le cadre de cette deuxième journée du groupe E de la Coupe d’Afrique des Nations 2019.

En première période, dans une rencontre très animée, les Aigles de Carthage emmenés par un Whabi Khazri très opportuniste ne sont pas parvenus à battre Diarra, le portier malien. Score nul et vierge à la pause entre les deux équipes dans ce choc.

Au retour des vestiaires, la Tunisie concède un but gag (60′) ! Sur un corner de la gauche vers la droite, Hassen se loupe totalement dans sa sortie, peut-être gêné par le vent, et met la balle dans ses propres but (1-0). Dix minutes après, le capitaine de la Tunisie répond et sauve son équipe ! Le coup franc tiré à 25 mètres est contré par Moussa Marega et prend à contre pied Diarra (1-1). Une égalisation logique des Aigles du Carthage qui ont dominé jusque là cette rencontre.

Pas grand chose pour le reste à part l’énorme occasion manquée de Marega. L’attaquant Malien a perdu un face à face contre le gardien, Moas Hassen, en ne cadrant pas son piqué. Score de parité dans ce match ! La Tunisie a frôlé le pire et s’en sort de justesse. Avec deux points enregistrés en deux matchs, Alain Giresse peut se prendre la tête entre ses mains.

