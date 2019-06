Vainqueurs du Sénégal (1-0) lors du choc du Groupe C, les Fennecs d’Algérie savourent la victoire mais rappellent que la suite du tournoi est encore plus important.

C’est en tout ca la position de la star des Verts, Ryad Mahrez, qui calme les supporters qui voient déjà l’Algérie en finale de la CAN après leur victoire sur les Favoris que sont les Lions du Sénégal.

« C’est bien de gagner contre le Sénégal qui est une très bonne équipe, mais ce n’est pas une finalité » précise Mahrez au micro de wiwsport.com. « Les deux équipes ont fait un très bon match et cela s’est joué à pas grand-chose. Mais ce n’est pas parce qu’on les a battus qu’on va forcément aller le plus loin qu’eux. Ce n’est qu’un match et il faut rester concentrés et on va tout donner »

UN message clair qui devrait garder l’équipe mobilisé pour les prochaines échéances dans cette CAN.

wiwsport.com

(Mohamed El Amine diop, envoyé spécial au Caire)